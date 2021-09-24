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    22:54, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Рыбакина победила во втором круге турнира WTA в Остраве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала победу во втором круге соревнований в Остраве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    За 1 час 32 минуты матча 16-я ракетка мира Елена Рыбакина обыграла Магду Линетт из Польши, 59-ю в мировом рейтинге, со счетом — 6:3, 2:6, 6:1.

    Это была первая личная встреча этих спортсменок.

    В следующем туре Рыбакина сыграет с Игой Свёнтек из Польши, которая вчера обыграла казахстанку Юлию Путинцеву.



    Теги:
    Спорт для mail.ru Теннис
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