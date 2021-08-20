Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Испанка Паула Бадоса стала очередной участницей 1/4 финала турнира в Цинциннати. В 1/8 финала она обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину — 6:2, 7:6 (7:5), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. На счету Бадосы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 из 5 реализованных брейк-пойнтов. При этом сама испанка не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал Бадоса сразится с 5-й сеяной Каролиной Плишковой из Чехии.



