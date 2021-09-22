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    09:29, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Рыбакина крупно победила российскую теннисистку на старте турнира WTA в Чехии

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елена Рыбакина из Казахстана пробилась во второй круг турнира категории WTA-500 в Остраве (Чехия). В двух партиях она победила россиянку Веронику Кудерметову — 6:1, 6:3, передает sports.kz.

    Встреча продлилась 1 час 19 минут. Кудерметова 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 5. На счету Рыбакиной — 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

    За право выйти в четвертьфинал турнира Рыбакина сразится с представительницей Польши Магдой Линетт (Q).

    Призовой фонд турнира в Остраве составил $ 565 530. Его действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко.


    Теги:
    Спорт Теннис
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