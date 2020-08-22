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Рыбакина и Путинцева узнали соперниц по первому кругу турнира в Нью-Йорке
22 Августа 2020 20:44
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НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева узнали соперниц по первому кругу турнира Western&Southern Openс в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
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Первая ракетка Казахстана Рыбакина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.
Путинцева выступит против китаянки Чжан Шуай.
Рыбакина на корт выйдет сегодня, 22 августа. Начало матча в 21:00 по времени Нур-Султана.
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