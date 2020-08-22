+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 20 °С
Алматы: 31 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Рыбакина и Путинцева узнали соперниц по первому кругу турнира в Нью-Йорке

22 Августа 2020 20:44
Поделиться:
Рыбакина и Путинцева узнали соперниц по первому кругу турнира в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева узнали соперниц по первому кругу турнира Western&Southern Openс в Нью-Йорке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев поздравил Фирузу Шарипову с победой
Сборная РК занимает третье место в группе по итогам двух дней Всемирной шахматной олимпиады Андрей Голубев стал победителем в парном разряде турнира в Италии GGG включили в список легенд

Первая ракетка Казахстана Рыбакина сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Путинцева выступит против китаянки Чжан Шуай.

Рыбакина на корт выйдет сегодня, 22 августа. Начало матча в 21:00 по времени Нур-Султана.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #США  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив