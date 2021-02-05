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    09:41, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    Рыбакина и Путинцева не смогли выйти в четвертьфинал турнира в Мельбурне

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    МЕЛЬБУРН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева завершили свои выступления на турнире серии WTA «Мельбурн Трофи» (Австралия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рыбакина в матче 1/8 финала уступила чешской теннисистке Барборе Крейчиковой — 6:4, 2:6, 6:10.

    Путинцева не сумела обыграть представительницу Беларуси Викторию Азаренко, потерпев поражение также в трех партиях — 4:6, 6:1, 9:11.




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