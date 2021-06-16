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    01:04, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Рыбакина и Бублик успешно начали сезон на траве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисисты Елена Рыбакина и Александр Бублик успешно преодолели барьер первого круга на крупных международных турнирах, передает МИА «Казинформ».

    «Елена Рыбакина обыграла американку Шелби Роджерс, занимающую 46-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2:6, 6:3, 6:4 на старте турнира в Берлине», - сообщила пресс-служба Федерации тенниса Казахстана в Instagram .

    Как отмечается, за 1 час 43 минуты матча лучшая теннисистка нашей страны выполнила девять эйсов, трижды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а её соперница трижды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

    Во втором круге соревнований Bett1Open Елена сыграет с испанкой Гарбин Мугурусой.

    Александр Бублик в матче первого круга турнира Queens Club в Лондоне был сильнее Жереми Шарди из Франции 6:4, 3:6, 6:3. Матч длился 1 час 43 минуты. Сильнейший теннист Казахстана 24-и раза подал навылет, допустил 9 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Шарди семь эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми. Счет в личных встречах оппонентов стал 2:1 в пользу казахстанца.

    За выход в четвертьфинал Бублик сыграет с Джеком Дрейпером из Великобритании.


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