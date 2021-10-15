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    22:48, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Рыбак утонул в водохранилище в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Уланском районе ВКО утонул рыболов, не соблюдавший меры безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    В Уланском районе в водохранилище Алебастр, которое является излюбленным местом для рыбаков, утонул мужчина, 1956 года рождения. Как оказалось, он со своим товарищем отправился рыбачить, сев в лодку без спасательного жилета. Отойдя от берега на 200 метров, он не удержавшись в плавательном средстве, упал в воду. Очевидцы пытались помочь, однако не успели.

    ДЧС ВКО напоминает:

    - перед тем, как сесть в лодку, надо внимательно осмотреть ее, убедиться в ее исправности и прочности, обязательно иметь спасательные средства (круг и жилет)

    - чтобы не нарушать во время посадки устойчивого равновесия лодки, надо входить в нее по одному, стараясь ступать на середину настила, равномерно рассаживаясь на сиденья;

    - во время движения лодки во избежание крена нельзя меняться местами и садиться на борт лодки;

    Категорически запрещается:

    - перегружать лодку сверх установленной нормы;

    - раскачивать лодку;

    - кататься в вечернее и ночное время.

    «Несчастного случая не произойдет, если строго соблюдать правила поведения на воде», - отметили спасатели.


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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