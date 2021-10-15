Рыбак утонул в водохранилище в ВКО
В Уланском районе в водохранилище Алебастр, которое является излюбленным местом для рыбаков, утонул мужчина, 1956 года рождения. Как оказалось, он со своим товарищем отправился рыбачить, сев в лодку без спасательного жилета. Отойдя от берега на 200 метров, он не удержавшись в плавательном средстве, упал в воду. Очевидцы пытались помочь, однако не успели.
ДЧС ВКО напоминает:
- перед тем, как сесть в лодку, надо внимательно осмотреть ее, убедиться в ее исправности и прочности, обязательно иметь спасательные средства (круг и жилет)
- чтобы не нарушать во время посадки устойчивого равновесия лодки, надо входить в нее по одному, стараясь ступать на середину настила, равномерно рассаживаясь на сиденья;
- во время движения лодки во избежание крена нельзя меняться местами и садиться на борт лодки;
Категорически запрещается:
- перегружать лодку сверх установленной нормы;
- раскачивать лодку;
- кататься в вечернее и ночное время.
«Несчастного случая не произойдет, если строго соблюдать правила поведения на воде», - отметили спасатели.