Рыбак утонул на озере в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области мужчина утонул во время рыбной ловли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС, трагедия произошла на озере Жагрино вблизи села Белое Мамлютского района. 50-летний мужчина находился на водоеме без индивидуальных спасательных средств. Тело погибшего спасатели нашли на следующий день.

Спасатели говорят, что любители осеннего лова рыбы, использующие лодки и сети, но забывающие надеть на себя спасательный жилет, - особая категория риска.

«Внезапно оказавшись в холодной воде из-за опрокидывания лодки или ее протекания, они не могут быстро избавиться от одежды, которая тянет их на дно. Каждому любителю рыбной ловли необходимо постоянное внимание и соблюдение элементарных мер безопасности», - отметил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Виктор Держанский.

С начала года жертвами ЧС на воде во время рыбной ловли стали три североказахстанца.