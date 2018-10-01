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Рыбак утонул на озере в Северном Казахстане

17 Октября 2018 18:03 142
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Рыбак утонул на озере в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области мужчина утонул во время рыбной ловли, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

По информации пресс-службы ДЧС, трагедия произошла на озере Жагрино вблизи села Белое Мамлютского района. 50-летний мужчина находился на водоеме без индивидуальных спасательных средств. Тело погибшего спасатели нашли на следующий день.

Спасатели говорят, что любители осеннего лова рыбы, использующие лодки и сети, но забывающие надеть на себя спасательный жилет, - особая категория риска.

«Внезапно оказавшись в холодной воде из-за опрокидывания лодки или ее протекания, они не могут  быстро избавиться от одежды, которая тянет их на дно. Каждому любителю рыбной ловли необходимо постоянное внимание и соблюдение элементарных мер безопасности», - отметил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Виктор Держанский.

С начала года жертвами ЧС на воде во время рыбной ловли стали три североказахстанца.

 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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