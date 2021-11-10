Рыбак провалился под лёд в Павлодаре
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Пожилой мужчина ушёл под лёд, до прибытия спасателей его с помощью ветки удерживал другой рыбак, трое спасателей вытащили его на твёрдый лёд и передали медикам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«10 ноября, в 09-35, на пульт «112» поступило сообщение о том что, в городе Павлодаре рыбак в районе лыжной базы реки Усолка провалился под лёд. На место происшествия незамедлительно был направлен оперативно-спасательный отряд службы пожаротушения департамента Павлодарской области в количестве 4 человека и 1 единиц техники», - рассказали прессе в департаменте полиции Павлодарской области.
Прибыв на место случившегося, спасатели дежурной смены на гребном канале протоки Усолка, вблизи эллинга секции по гребли, примерно в 10 метрах от берега, в промоине обнаружили пожилого мужчину, отметили в ДЧС.
«Главный спасатель Сахаров Владимир в спасательном жилете ползком по поверхности льда добрался до пострадавшего и зафиксировал его «концом Александрова» и с расстояния 2,5 метра с коллегами Хазовым Виталием и Щербинко Евгением вытащили мужчину на твёрдый лед. Транспортировав до береговой линии, пострадавшего передали прибывшей службе «103», - сообщили в департаменте.
До прибытия спасателей провалившего под лёд рыбака с помощью ветки удерживал другой рыбак, уточнили спасатели.
Фото ДЧС Павлодарской области.
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