-
00:13 24
-
-
вчера 23:21 54
-
-
вчера 22:44 48
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:30 82
-
-
-
-
-
вчера 19:50 371
-
-
вчера 19:30 98
-
вчера 19:21 97
-
вчера 19:10 122
-
вчера 18:59 125
-
вчера 18:56 86
-
-
вчера 18:35 124
-
вчера 18:25 295
-
-
-
-
-
-
вчера 17:48 562
-
вчера 17:41 107
-
-
вчера 17:33 137
-
-
-
-
-
вчера 16:50 293
-
-
-
вчера 16:35 311
-
вчера 16:28 131
-
-
-
-
-
-
вчера 15:41 155
-
-
вчера 15:30 102
-
-
вчера 15:20 177
-
вчера 15:10 244
-
-
вчера 14:53 166
-
-
вчера 14:46 124
-
-
-
-
вчера 14:30 124
-
вчера 14:28 111
-
-
вчера 14:22 226
-
-
-
вчера 14:05 119
-
вчера 14:01 151
-
вчера 14:00 116
-
-
вчера 13:45 148
-
вчера 13:44 162
-
Рыбак и прохожий спасли тонувшую девочку в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое мужчин пришли на помощь тонувшей девочке в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс–службу ДЧС города Нур-Султан.
Случай произошел 22 июля около 14:30 в ЖМ «Пригородный», рыбак и прохожий мужчина спасли девочку 2007 года рождения.
Мужчины находились недалеко от места происшествия. Борис Ковалевский рыбачил, а Олжас Утегенов проходил мимо. По словам Бориса, девочка находилась на берегу с маленьким ребенком без присмотра взрослых, через пару минут он услышал плеск воды и, увидел, как в воде тонет ребенок. Не задумываясь, вместе с Олжасом они прыгнули в воду и благополучно извлекли ее на берег. После позвонив в скорую помощь, девочку осмотрели и забрали в больницу.
Ребенок госпитализирован в ДГБ №2 с диагнозом «аспирационный синдром средней степени тяжести».
Департамент по ЧС города Нур-Султан благодарит героев за оказанную бдительность, смелость и самоотверженность при спасении ребенка. За храбрый поступок мужчины будут награждены руководством столичного Департамента по ЧС.
«Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Тщательно контролируйте поведение детей на водоемах, проводите с ними беседы по правилам поведения на воде, ведь жизнь и безопасность детей в ваших руках!» - обратились спасатели.
- На несанкционированных пляжах в столице зафиксировано 8 смертельных случаев
- Обзор наиболее важных событий в Казахстане 23 июля
- Столичный Дом дружбы встретил участников международного автопробега
- В столице и трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
- У iKOMEK 109 появился чат-бот Whatsapp
- Республиканские соревнования бригад скорой медицинской помощи стартовали в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана