Рыбак и прохожий спасли тонувшую девочку в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое мужчин пришли на помощь тонувшей девочке в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс–службу ДЧС города Нур-Султан.

Случай произошел 22 июля около 14:30 в ЖМ «Пригородный», рыбак и прохожий мужчина спасли девочку 2007 года рождения.

Мужчины находились недалеко от места происшествия. Борис Ковалевский рыбачил, а Олжас Утегенов проходил мимо. По словам Бориса, девочка находилась на берегу с маленьким ребенком без присмотра взрослых, через пару минут он услышал плеск воды и, увидел, как в воде тонет ребенок. Не задумываясь, вместе с Олжасом они прыгнули в воду и благополучно извлекли ее на берег. После позвонив в скорую помощь, девочку осмотрели и забрали в больницу.

Ребенок госпитализирован в ДГБ №2 с диагнозом «аспирационный синдром средней степени тяжести».





Департамент по ЧС города Нур-Султан благодарит героев за оказанную бдительность, смелость и самоотверженность при спасении ребенка. За храбрый поступок мужчины будут награждены руководством столичного Департамента по ЧС.

«Не оставляйте детей без присмотра взрослых! Тщательно контролируйте поведение детей на водоемах, проводите с ними беседы по правилам поведения на воде, ведь жизнь и безопасность детей в ваших руках!» - обратились спасатели.