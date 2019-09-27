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Рыбак едва не погиб в холодной воде в СКО

27 Сентября 2019 10:37
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Рыбак едва не погиб в холодной воде в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели вовремя извлекли из воды 36-летнего мужчину, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, рано утром петропавловец выехал на рыбалку на озеро Пестрое. Мужчина не предполагал, что его поездка могла окончиться трагически.

В тот день на спасательной станции №2 дежурили Руслан Аксапов и Алмас Жакин. Они услышали крики о помощи, раздававшиеся с противоположного берега озера. На моторной лодке они за несколько минут добрались до места ЧП.

«В холодной воде барахтался, почти выбившись из сил, мужчина. Ему чудом удалось удержаться о скользкий бортик лодки. Спасатели вытащили его, вывезли вместе с лодкой на берег, оказали первую помощь. Через некоторое время рыбак самостоятельно уехал домой», - рассказали в пресс-службе.

В воде мужчина оказался из-за неосторожного перемещения на лодке. Спасательного жилета на нем не было.

С начала года североказахстанские спасатели предотвратили гибель в воде 25 человек, в том числе 17 детей. Погибли 25 человек, из них 4 детей. Во время рыбалки утонули 3 человека.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

Олеся Жуковень

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