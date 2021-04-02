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    11:15, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Рыба вмерзла в лед на озере в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на озере Балыкты в Есильском районе, погибло 50 килограммов рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Судя по кадрам, распространившимся в социальных сетях, рыба буквально вмерзла в лед. Руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Ильдар Какимов подтвердил, что случай гибели рыбы не связан с замором, она, действительно, замерзла.

    «КХ «Блинов» для неводного лова прорубил майну, в которую просочилась вода. Из-за большого снежного покрова и давления воду выдавило. Работы отложили. Но в процессе выхода воды с ней вышла и рыба. Вернуться назад уже не смогла и вмерзла в лед, когда температура воздуха понизилась», - прокомментировал И.Какимов.

    Сотрудники местной ветеринарной службы отобрали пробы, чтобы проверить, пригодна ли рыба к употреблению.

    В областной прокуратуре отметили, что по поручению природоохранной прокуратуры проводится проверка. О ее результатах обещали сообщить дополнительно.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Экология Видео Происшествия
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