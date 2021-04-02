Рыба вмерзла в лед на озере в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на озере Балыкты в Есильском районе, погибло 50 килограммов рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Судя по кадрам, распространившимся в социальных сетях, рыба буквально вмерзла в лед. Руководитель отдела Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Ильдар Какимов подтвердил, что случай гибели рыбы не связан с замором, она, действительно, замерзла.

«КХ «Блинов» для неводного лова прорубил майну, в которую просочилась вода. Из-за большого снежного покрова и давления воду выдавило. Работы отложили. Но в процессе выхода воды с ней вышла и рыба. Вернуться назад уже не смогла и вмерзла в лед, когда температура воздуха понизилась», - прокомментировал И.Какимов.

Сотрудники местной ветеринарной службы отобрали пробы, чтобы проверить, пригодна ли рыба к употреблению.

В областной прокуратуре отметили, что по поручению природоохранной прокуратуры проводится проверка. О ее результатах обещали сообщить дополнительно.