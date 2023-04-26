Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Рыба погибла в озере Теренколь в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
26 Апреля 2023, 13:13
Рыба погибла в озере Теренколь в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области погиб карась в озере Теренколь, расположенном в Аккайынском районе. Это первый зарегистрированный замор рыбы в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, для выяснения причины гибели рыбы на водоем выезжала комиссия из числа сотрудников департамента экологии, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, управления природных ресурсов и природопользования, ветеринарной службы Аккайынского района, ТОО «НПЦ РХ».

Специалисты отобрали образцы тушек рыбы, пробы воды для проведения исследований. Предварительная причина замора - промерзание мелководных участков водоёма до дна.

Утилизировано 100 кг погибшего карася.

О результатах исследований и уточнения количества и причин гибели рыбы в департаменте пообещали сообщить дополнительно.

Ранее в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования сообщали, что в регионе проводят противозаморные мероприятия на 62-х водоемах. Такую же работу проводят и арендаторы водоемов.

На территории области расположены 543 рыбохозяйственных водоема. Из них 314 находятся в долгосрочной аренде, 229 - входят в резервный фонд.


Северо-Казахстанская область   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы