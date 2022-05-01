Рыба погибла из-за отсутствия кислорода в водоемах Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Сбором рыбы заняты 40 сотрудников Урало-Каспийской бассейновой инспекции и 8 рабочих из села Алга, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за быстрого подъема и спада уровня воды в озерах Безымянное и Алмагамбет рыба застряла в зарослях джингила и осталась на мели. Вода прогрелась, кислорода стало не хватать и вобла погибла. Из озера Безымянное в настоящее время собрано 65 кг мертвой рыбы, а из озера Алмагамбет - 507 кг. Работы продолжаются. Сбором рыбы заняты 40 сотрудников Урало-Каспийской бассейновой инспекции и 8 рабочих из села Алга», - сообщил на брифинге в пресс-центре региональной службы коммуникаций заместитель председателя комитета рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Аян Бахиянов.

Руководитель областного управления рыбного хозяйства Артур Садибекулы заявил, что из более чем 200 водоемов области 70 относятся к категории опасных. Сегодня они находятся под строгим контролем.

Ранее сообщалось, что второй за неделю случай массовой гибели рыбы, в основном воблы, произошел в Атырауской области.