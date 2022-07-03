Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Вооруженные силы

Ряды Вооруженных сил РК пополнят 250 молодых офицеров

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Июля 2022, 18:40
Ряды Вооруженных сил РК пополнят 250 молодых офицеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Военном институте Сухопутных войск имени генерала армии Сагадата Нурмагамбетова состоялся выпуск специалистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В вузе организовано обучение по 11 образовательным программам. Дипломы военных специалистов получили более 250 молодых офицеров, которые пополнят ряды Вооруженных сил страны. Институт готовит также офицерские кадры и для вооруженных сил государств – членов ОДКБ.

photo

«Мы возлагаем на вас большие надежды как на продолжателей славных традиций офицерского корпуса Вооруженных сил. Уверен, что вы станете настоящими командирами, готовыми, невзирая на риск, выполнять самые сложные боевые задачи, быть требовательным к себе и подчиненным, верным традициям воинской чести и благородства», – напутствовал выпускников заместитель министра обороны генерал-майор Мухамеждан Таласов.

Почетное право прощания с Боевым знаменем института предоставили отличнику учебы лейтенанту Жамалбеку Нурбакыту.

photo

Пять медалистов института Адилет Мухамеджанов, Алихан Сапарбек, Нурболат Жахантай, Дмитрий Фоменко и Еламан Амангельды получили лейтенантские погоны из рук Президента страны, в День государственных символов.

В торжественном мероприятии приняли участие руководство Министерства обороны, ветераны Вооруженных сил, командование института, представители местных исполнительных органов и общественных организаций, родные и близкие выпускников.

По традиции мероприятие завершилось офицерским вальсом молодых лейтенантов, которые в ближайшее время отправятся в гарнизоны и приступят к выполнению должностных обязанностей.

Фото: gov.kz


Армия   Минобороны РК   Вооруженные силы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен