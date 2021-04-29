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    12:07, 29 Апрель 2021 | GMT +6

    Ряды вакцинируемых стали пополняться в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряды вакцинируемых стали пополняться в столице. Об этом заявил заместитель акима города Нур-Султана Бахтияр Макен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемые представители гражданского общества, на данном этапе важно сделать акцент на проведении информационно-разъяснительной работы среди населения о важности и необходимости вакцинирования. Нам необходимо выработать коллективный иммунитет среди нашего населения», - сказал Бахтияр Макен в ходе круглого стола по вопросам вакцинации.

    Замакима отметил, что население стало более активно вакцинироваться.

    «Как вы знаете, сначала население с большой осторожностью относилось к вакцинации. Но после осознания того, что отказ от вакцины опасен для здоровья, ряды вакцинируемых стали охотно пополняться. На сегодня мы уже видим, что среди населения исчезли тревога и недоверие, больше появилась ответственность за свое здоровье», - добавил Бахтияр Макен.

    Ранее сообщалось , что на сегодня в столице более 100 тысяч человек получили первый компонент вакцины.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Акимат
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