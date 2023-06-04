Ряды МЧС Казахстана пополнили 137 акмолинских офицеров

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Торжественный церемониал выпуска курсантов факультета очного обучения академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина прошел в пятницу в Кокшетау. 137 молодых офицеров пополнили ряды МЧС Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В торжественном церемониале приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин и аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

Главный спасатель страны поздравил молодых офицеров с успешным окончанием Академии и пожелал сохранять стойкость духа, проявлять мужество и быть достойным звания защитника Отечества.

«Мы присутствуем на историческом празднике для тех молодых офицеров, которые сегодня получают лейтенантские погоны. Я думаю, что четырехлетнее обучение в академии гражданской защиты им. М. Габдуллина пролетело для них как одно мгновение, но оно останется навсегда в их памяти. Вы должны всегда с благодарностью вспоминать своих отцов-командиров, преподавательский состав, которые вкладывали в вас и знания, и познание жизни, чтобы вы, придя на службу, могли делиться ими и самое главное –сберечь жизни наших граждан и ваших подчиненных», - обратился к собравшимся Юрий Ильин.

В свою очередь Ермек Маржикпаев отметил, что на протяжении долгих лет, область является кузницей кадров гражданской защиты как для Республики Казахстан, так и для зарубежных стран.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своего рабочего визита в наш регион в феврале этого года посетил единственное ведомственное учебное заведение - академию гражданской защиты. В ходе визита Президент по достоинству оценил высокий уровень подготовки кадров гражданской защиты и поддержал предложение по модернизации материально-технической базы, а именно - строительства общежития и нового учебного корпуса для нашего вуза», - отметил аким области.

Молодые лейтенанты прошли торжественным маршем, а также исполнили прощальный вальс.

По информации пресс-службы МЧС РК, все выпускники распределены в территориальные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Всего за 25 лет вуз подготовил более 5000 специалистов, еще столько же сотрудников органов гражданской защиты прошли повышение квалификации.