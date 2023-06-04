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    05:24, 04 Июнь 2023 | GMT +6

    Ряды МЧС Казахстана пополнили 137 акмолинских офицеров

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    Фото: пресс-служба МЧС РК
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Торжественный церемониал выпуска курсантов факультета очного обучения академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина прошел в пятницу в Кокшетау. 137 молодых офицеров пополнили ряды МЧС Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    В торжественном церемониале приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин и аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

    Главный спасатель страны поздравил молодых офицеров с успешным окончанием Академии и пожелал сохранять стойкость духа, проявлять мужество и быть достойным звания защитника Отечества.

    «Мы присутствуем на историческом празднике для тех молодых офицеров, которые сегодня получают лейтенантские погоны. Я думаю, что четырехлетнее обучение в академии гражданской защиты им. М. Габдуллина пролетело для них как одно мгновение, но оно останется навсегда в их памяти. Вы должны всегда с благодарностью вспоминать своих отцов-командиров, преподавательский состав, которые вкладывали в вас и знания, и познание жизни, чтобы вы, придя на службу, могли делиться ими и самое главное –сберечь жизни наших граждан и ваших подчиненных», - обратился к собравшимся Юрий Ильин.

    В свою очередь Ермек Маржикпаев отметил, что на протяжении долгих лет, область является кузницей кадров гражданской защиты как для Республики Казахстан, так и для зарубежных стран.

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев во время своего рабочего визита в наш регион в феврале этого года посетил единственное ведомственное учебное заведение - академию гражданской защиты. В ходе визита Президент по достоинству оценил высокий уровень подготовки кадров гражданской защиты и поддержал предложение по модернизации материально-технической базы, а именно - строительства общежития и нового учебного корпуса для нашего вуза», - отметил аким области.

    Молодые лейтенанты прошли торжественным маршем, а также исполнили прощальный вальс.

    По информации пресс-службы МЧС РК, все выпускники распределены в территориальные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Всего за 25 лет вуз подготовил более 5000 специалистов, еще столько же сотрудников органов гражданской защиты прошли повышение квалификации.


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    Акмолинская область Другие государственные органы МЧС для mail.ru
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