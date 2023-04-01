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    22:10, 31 Март 2023 | GMT +6

    Ряды костанайской полиции пополнили 59 молодых сотрудников

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Встреча молодых полицейских и наставников прошла в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылок на пресс-службу ведомства.

    В мероприятии приняли участие полицейские, которые работают менее одного года и коллеги со стажем работы, задача которых - адаптировать молодых специалистов к службе в полиции.

    В департаменте полиции Костанайской области и его территориальных подразделениях проходят службу 188 молодых сотрудников, из которых 67 —прибыли на службу из высших учебных заведений, остальные 121 – это выпускники учебных центров.

    Жанат Бекмагамбетов - один из новобранцев, который пошел по стопам своего отца, ветерана внутренних дел РК.

    «Мой отец работал в полиции, сейчас он на пенсии. С детства думал, что должен продолжить его профессиональный путь. Считаю профессию престижной», - отметил Жанат Бекмагамбетов.

    В департаменте полиции Костанайской области также работает более 600 женщин-сотрудников. Ганна Сосновская – одна из молодых специалистов, которая будет работать следователем в управлении полиции города Рудного.

    Всего ряды костанайской полиции пополнили 59 молодых сотрудников – это 54 выпускника учетного центра Костанайской Академии МВД РК им.Ш.Кабылбаева, 4 - Карагандинской академии МВД РК им.Б.Бейсенова и 1 выпускник - Алматинской академии МВД РК М.Есболатова.

    Теги:
    Костанай Костанайская область МВД РК Правоохранительные органы
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