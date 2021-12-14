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Ряду журналистов вручили государственные награды в канун Дня Независимости РК

14 Декабря 2021 19:53
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Ряду журналистов вручили государственные награды в канун Дня Независимости РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В преддверии 30-летия Независимости РК ряд журналистов, внесших значительный вклад в развитие отечественного телевидения, были награждены государственными наградами. Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

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«День Независимости – это особый праздник для всех казахстанцев. В преддверии 30-летия нашей Независимости Президент отметил заслуги граждан высокими наградами. Несомненно, признание Главой государства вклада казахстанцев в процветание нашей Родины – это большое достижение. Поздравляю всех деятелей с их заслуженными наградами! Пусть в нашей стране будут мир и благополучие.

Сегодня, накануне 30-летия Независимости в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года, ряд журналистов, внесших значительный вклад в развитие отечественного телевидения, были награждены государственными наградами.

Ордена «Құрмет» были удостоены телеведущий агентства «Хабар» Зейн Алипбек и ведущая экспертной программы «Апта» на телеканале «Қазақстан» Жайна Сламбек.

Медалью «Ерен еңбегі үшін» награждены ведущий телеканала «Хабар24» Асылбек Абдулов, журналист Мухтар Туменбай и ведущая телеканала «КТК» Мадина Балгабаева», - написал Берик Уали.



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#Нур-Султан   #СМИ   #Общество   #30 лет Независимости  
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