Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Ряду школ присвоены имена выдающихся личностей в Акмолинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
9 Октября 2020, 15:53
Ряду школ присвоены имена выдающихся личностей в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил областную специализированную школу-интернат № 3 для одаренных детей с казахским языком обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Учебному учреждению присвоено имя великого казахского писателя Абая Кунанбайулы, 175-летие которого казахстанцы отмечают в этом году.

Руководитель региона, поздравив педагогический коллектив учреждения со столь радостным событием, отметил, что в школе созданы все условия для того, чтобы дети получали качественные знания, занимались дополнительным образованием.

«Уверен, что качество знаний учащихся школы имени Абая и дальше будет соответствовать столь высокому званию. Впереди у школы еще множество достижений и громких побед. В этом году в рамках Дорожной карты занятости проведен текущий ремонт кровли всех корпусов и благоустройство территории школы», - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

В завершении мероприятия аким Акмолинской области посадил деревья на открывшейся первой в регионе аллеи «Абай аллеясы», расположенной на территории учреждения образования.

photo


«Молодые поэты и писатели получат здесь вдохновение, чтобы обогатить литературное наследие Акмолинского края», - прокомментировал руководитель региона.

Еще пяти образовательным учреждениям области даны имена выдающихся личностей. «ІТ школа-лицей» Кокшетау теперь носит имя великого ученого Аль – Фараби. В Степногорске СШ № 1 присвоено имя Ыбырая Алтынсарина, СШ № 2 – имя Ахмета Байтурсынова, СШ № 8 - имя Шокана Уалиханова и СШ № 9 – имя Каныша Сатпаева.

photo


Акмолинская область   Образование   Программа развития регионов-2020   Регионы Казахстана   Абай  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Какого уровня достиг госдолг Казахстана
Какого уровня достиг госдолг Казахстана