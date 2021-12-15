Ряду казахстанцев присвоена медаль «Халық алғысы»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как известно, в 2020 году по инициативе Главы государства К.Токаева была учреждена специальная медаль «Халық алғысы». Медалью награждаются граждане Республики Казахстан плодотворно работающие в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, а также внесшие свой вклад в борьбе с пандемией. В этой связи, в преддверии 30-летнего юбилея Независимости и целях поощрения за весомый вклад в развития родины, в текущем году около двух тысяч граждан были награждены медалью «Халық алғысы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Стоит отметить, что благодаря прошедшему Году волонтера в стране на три раза возросло количество участников в сфере волонтерства и стремительно увеличилась благотворительность. На этот раз приоритет был отдан тем, кто отличился общественной активностью, особенно в сфере благотворительности и волонтерства.

Примером таких добрых дел служит – Михаил Федоров, житель села Ново-Ульбинка Восточно-Казахстанской области, который годами выращивает лес, ухаживает за тремя гектарами зелени в возрасте 93 лет. Жители деревни прозвали своего соседа «хранителем леса».

В качестве еще одного образцового дела можно назвать заслугу волонтера Курмета Болатхана, который обратился к казахстанцам с призывом бороться с засухой, все лето косил траву и отправлял в регионы, где произошла массовый падеж скота.

Наравне с частными инициативами из года в год возрастает активность в благотворительности со стороны представителей малого и среднего предпринимательства.

Так, меценатская деятельность таких предпринимателей, как Асхат Солтанов, Василий Палаев, Касымхан Шарипов, Алия Тусупбекова и Нариман Шакабаев служат примером милосердия. Они не только вносят вклад в рост экономики, но и проводят системную работу по повышению благосостояния страны.

Помимо примеров волонтерства и благотворительности, в этот раз не остались в стороне и заслуги представителей здравоохранения, образования и других важных для жизни людей профессий, которые до сих пор находятся на передовой в борьбе с пандемией.

В преддверии государственного праздника все они были отмечены медалью «Халық алғысы».

Напомним, в 2020 году медалью «Халық алғысы» награждены около 5 тысяч граждан, в том числе врачи, волонтеры, меценаты, учителя, полицейские, сотрудники ЧС, журналисты и др.



