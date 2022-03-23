Ряду актюбинцев присуждены госнаграды

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актюбинцам были присуждены государственные награды в дни празднования Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Указом Президента Республики Казахстан за вклад в сохранение мира и единства в обществе, активную общественную деятельность были награждены представители производственной сферы, культуры, общественные деятели.

Ордена «Құрмет» удостоены директор коммунального государственного предприятия «Ембі - жылу» Берик Нуртаев, директор ТОО «Мерген ЛТД» Денис Степнов, президент актюбинской областной федерации «Кокпар» Фархат Сансызбай, член общественного объединения «Ұлт тағдыры» Султанбек Ташкенбай.

Медалью «Шапағат» награждены руководитель группы волонтеров «Ақ жүрек» Каракоз Калназарова, библиотекарь областной филармонии Актоты Нетуллина, член волонтерского движения «Ақтөбе қайырымды жандары» Еламан Байгозин, педагог-волонтер, председатель областного филиала «Лиги волонтеров» Наркозы Картжан.

Благодарственными письмами Президента РК отмечены аким г. Актобе Асхат Шахаров, президент общественного фонда «Елсана Аманат» Серик Ергали.

Аким области Ондасын Уразалин поздравил награждаемых.

«Прежде всего, от всей души поздравляю с праздником Наурыз! Наурыз мейрамы - символ обновления и созидания. В этот знаменательный праздничный день мы делаем первые шаги к построению Нового Казахстана, что считаю очень символичным. Совсем недавно Глава государства объявил о проведении кардинальных реформ, направленных на процветание нашей страны. Можно сказать, что перед осуществлением таких грандионзных перемен, наше общество прошло экзамен на зрелость и рассудительность. Сегодня мы собрались, чтобы наградить тех, кто во время трагических январских событий проявил твердую гражданскую позицию, патриотизм и своими делами внес вклад в стабильность общества. Выражаю благодарность обладателям наград за выполнение гражданского долга, за действия, направленные на мир и согласие», - отметил аким области.