АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ряд жилых комплексов остался без электричества на левом берегу Астаны. Причину аварии прокомментировали в АО «Астана-РЭК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«26 марта в 08:20 на подстанции 110/10 кВт «Заречная» произошло возгорание ячейки секционного разъединителя 10 киловатт (кВт). В результате чего произошло аварийное отключение силовых трансформаторов 1 и 2. В 08:40 на подстанцию прибыл пожарный расчет и приступил к ликвидации возгорания», - прокомментировали в компании.

Отмечается, что в 9:40 пожар был локализован. Причины технологического нарушения выясняются. Аварийно-восстановительные бригады проводят чистку изоляции оборудования 10 кВт после возгорания с последующим его испытанием.

В «Астана-РЭК» уточнили, что на ограничении находятся потребители 23 жилых комплекса на улицах А. Байтурсынова, Б. Момышулы, Керей Жанибек хандар, А. Бокейхана, Туркестан, Мангилик Ел, несколько улиц поселка Тельмана.

«Электроснабжение потребителей будет восстановлено после полного осмотра оборудования 10 кВт», - ответили в компании.