Ряд зданий в Турксибском районе Алматы отключат от горячей воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Турксибском районе Алматы на четверо суток отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С 31 августа по 3 сентября будет перекрыта подача горячей воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц:

Монтажная – Баймагамбетова – Федосеева;

Казакпаева – Кожедуба – Суюнбая – Белякова;

Орджоникидзе – Хабарвоская – Таштитова – Свердлова;

Щелково – Элеваторская – Суюнбая.

«Ограничения по услуге горячего водоснабжения вводятся из-за необходимости проведения плановых работ на газопроводе среднего давления, от которого получают топливо котельные, снабжающие теплоэнергией указанный городской сектор. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».



