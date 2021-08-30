14:25, 30 Август 2021 | GMT +6
Ряд зданий в Турксибском районе Алматы отключат от горячей воды
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Турксибском районе Алматы на четверо суток отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
С 31 августа по 3 сентября будет перекрыта подача горячей воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц:
Монтажная – Баймагамбетова – Федосеева;
Казакпаева – Кожедуба – Суюнбая – Белякова;
Орджоникидзе – Хабарвоская – Таштитова – Свердлова;
Щелково – Элеваторская – Суюнбая.
«Ограничения по услуге горячего водоснабжения вводятся из-за необходимости проведения плановых работ на газопроводе среднего давления, от которого получают топливо котельные, снабжающие теплоэнергией указанный городской сектор. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».