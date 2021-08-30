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    14:25, 30 Август 2021 | GMT +6

    Ряд зданий в Турксибском районе Алматы отключат от горячей воды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Турксибском районе Алматы на четверо суток отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 31 августа по 3 сентября будет перекрыта подача горячей воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории Турксибского района в контуре улиц:

    Монтажная – Баймагамбетова – Федосеева;

    Казакпаева – Кожедуба – Суюнбая – Белякова;

    Орджоникидзе – Хабарвоская – Таштитова – Свердлова;

    Щелково – Элеваторская – Суюнбая.

    «Ограничения по услуге горячего водоснабжения вводятся из-за необходимости проведения плановых работ на газопроводе среднего давления, от которого получают топливо котельные, снабжающие теплоэнергией указанный городской сектор. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».



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