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    21:07, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Ряд зданий в одном из районов Алматы отключат от холодной воды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Алмалинском районе Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    4 февраля с 9 до 16 часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в контуре улиц Карасай батыра — р. Большая Алматинка — Райымбека — Брусиловского.

    «Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения нового водопровода к магистральных сетям. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами», - сообщили в ГКП «Алматы су».


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