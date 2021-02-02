Ряд зданий в одном из районов Алматы отключат от холодной воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Алмалинском районе Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

4 февраля с 9 до 16 часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в контуре улиц Карасай батыра — р. Большая Алматинка — Райымбека — Брусиловского.

«Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения нового водопровода к магистральных сетям. На время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами», - сообщили в ГКП «Алматы су».