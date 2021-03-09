Ряд зданий в двух районах Алматы отключат от холодной воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ряд зданий в двух районах Алматы на несколько часов отключат от холодной воды, передает МИА «Казинформ».

«10 марта с 9-ти до 17-ти часов будут отключены от подачи холодной воды жилые дома и другие здания, расположенные в Медеуском районе на территории микрорайона Горный гигант. 11 марта с 9-ти до 16-ти часов будет приостановлено водоснабжение жилых домов и иных зданий в Алмалинском районе, расположенных в контуре улиц Макатаева–Раиымбека–Кожамкулова–Сейфуллина, а также на территории Жетысуского района в контуре улиц Райымбека – 2-я Гончарная – Казыбаева – Лобаческого – Акпаева – Сейфуллина. Вводимые ограничения на услуги холодного водоснабжения необходимы для подключения к сетям нового водопровода», - сообщили в ГКП «Алматы су».

Как отметили в компании, на время отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами.