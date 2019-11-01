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Ряд зданий в центре Алматы останутся без холодной воды
1 Ноября 2019 19:45
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в центре Алматы на три часа отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В понедельник, 4 ноября, с 9 до 12 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные объекты, расположенные на территориях Алмалинского, Бостандыкского и Медеуского районов в контуре улиц Абая - Кунаева - Курмангазы – Назарбаева, сообщили в ГКП «Алматы су».
В это же время в некоторых домах, находящихся севернее улицы Курмангазы между проспектом Назарбаева и улицей Тулебаева, понизится напор холодной воды.
Временные ограничения связаны с заменой оборудования (запорной арматуры) в сетях холодного водоснабжения и подключением нового водопровода к магистральным трубопроводам.
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