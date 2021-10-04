Ряд зданий в Ауэзовском районе Алматы отключат от холодной воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Ауэзовском районе Алматы на день отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

6 октября с 8 до 24 часов будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории микрорайонов Алмас, Астана, Атамекен, Достык, Куаныш, Мамыр-1, Мамыр-2, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7, Тепличный, Шабыт, а также Калкаман-2 в контуре улиц Шаляпина –Мусабаева – Ашимова – Абая (проектируемая).

«В период отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Вводимые ограничения необходимы для замены технологического оборудования на объекте водоснабжения. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ГКП «Алматы су».



