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    11:40, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Ряд зданий в Ауэзовском районе Алматы отключат от холодной воды

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Ряд зданий в Ауэзовском районе Алматы на день отключат от холодной воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    6 октября с 8 до 24 часов будет отключена подача холодной воды в жилые дома и другие здания, расположенные на территории микрорайонов Алмас, Астана, Атамекен, Достык, Куаныш, Мамыр-1, Мамыр-2, Мамыр-4, Мамыр-5, Мамыр-6, Мамыр-7, Тепличный, Шабыт, а также Калкаман-2 в контуре улиц Шаляпина –Мусабаева – Ашимова – Абая (проектируемая).

    «В период отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Вводимые ограничения необходимы для замены технологического оборудования на объекте водоснабжения. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ГКП «Алматы су».



    Теги:
    Происшествия, ЧС Акимат Алматы ЖКХ
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