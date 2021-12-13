Ряд зданий отключат от света в Семее

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Семее в связи с проведением ремонтных работ 14 декабря 2021 года запланировано отключение электроэнергии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sеmeynews.kz.

По графику ОЭСК свет планируют отключить по следующим адресам:

С 09:00 до 12:00 часов - ул. Оборонная, Мажита Бегалина, Шоже Каржаубайулы, Шыракбека Кабылбаева, Загородный Переулок, Пархоменко (район глазного центра).

С 13:00 до 17:00 часов - ул. Чимкентский Переулок, Чимкентская, Новосельская, Лесная, Песчаная, Рыночная, Солидарности, Космонавтов, Пржевальского, Ак Сатпаева, 1,2 Загородняя, Аккульская, Сатпаева.