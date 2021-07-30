+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 23 °С
Алматы: 24 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды в Алматы

30 Июля 2021 12:31
Поделиться:
Ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Потеря слуха, тромбоз вен: что нужно знать о дельта-штамме
Вопросы укрепления института семьи и профилактики семейно-бытового насилия обсудили в Карагандинской области Девять тонн благотворительной помощи доставили в Улытауский район Карагандинской области О причинах маловодности реки Жайык и принимаемых мерах – вице-министр Серик Кожаниязов

‪С 9 по 13 августа горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в контуре улиц Гурилева – Уштобинская – Татибекова – Блока.

‪«Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Потеря слуха, тромбоз вен: что нужно знать о дельта-штамме
Вопросы укрепления института семьи и профилактики семейно-бытового насилия обсудили в Карагандинской области
Девять тонн благотворительной помощи доставили в Улытауский район Карагандинской области
О причинах маловодности реки Жайык и принимаемых мерах – вице-министр Серик Кожаниязов
Популярное
1 Ashyq и «темно-красная зона» - вышло новое постановление главного санврача
2 Женщина избивала родственников в Алматы
3 Карантин ужесточат в двух районах Туркестанской области
4 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
5 Президенту доложили о подготовке к учебному году
Читайте также
Более 100 человек проживали по паспортам СССР в Восточном Казахстане
Девять тонн благотворительной помощи доставили в Улытауский район Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив