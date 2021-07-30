Ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

‪С 9 по 13 августа горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в контуре улиц Гурилева – Уштобинская – Татибекова – Блока.

‪«Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».