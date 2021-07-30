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Ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды в Алматы
30 Июля 2021 12:31
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Медеуском районе Алматы ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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С 9 по 13 августа горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Медеуского района в контуре улиц Гурилева – Уштобинская – Татибекова – Блока.
«Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в котельной. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».
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