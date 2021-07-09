Ряд зданий на несколько дней отключат от горячей воды в Турксибском районе Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Турксибском районе Алматы ряд зданий на несколько дней отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ограничения в подаче воды будет из-за ремонта котельных.

С 12 по 16 июля 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц:

- Хмельницкого – Куйбышева – Бакинская – Староэлеваторская;

- Папанина – Ереванская – Стальского – Суюнбая;

- Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева.

«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в котельных. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к горожанам в ТОО «Алматинские тепловые сети».