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    09:27, 09 Июль 2021 | GMT +6

    Ряд зданий на несколько дней отключат от горячей воды в Турксибском районе Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Турксибском районе Алматы ряд зданий на несколько дней отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ограничения в подаче воды будет из-за ремонта котельных.

    С 12 по 16 июля 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц:

    - Хмельницкого – Куйбышева – Бакинская – Староэлеваторская;

    - Папанина – Ереванская – Стальского – Суюнбая;

    - Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева.

    «Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в котельных. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к горожанам в ТОО «Алматинские тепловые сети».


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