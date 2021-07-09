09:27, 09 Июль 2021 | GMT +6
Ряд зданий на несколько дней отключат от горячей воды в Турксибском районе Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Турксибском районе Алматы ряд зданий на несколько дней отключат от горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ограничения в подаче воды будет из-за ремонта котельных.
С 12 по 16 июля 2021 года горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные на территории Турксибского района в контурах улиц:
- Хмельницкого – Куйбышева – Бакинская – Староэлеваторская;
- Папанина – Ереванская – Стальского – Суюнбая;
- Кассина – Жумабаева – Бехтерева – Шереметьева.
«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении ремонтных работ в котельных. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к горожанам в ТОО «Алматинские тепловые сети».