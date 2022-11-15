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Ряд заправок в Уральске отпускали газ только по талонам

15 Ноября 2022, 02:07
Ряд заправок в Уральске отпускали газ только по талонам
15 Ноября 2022, 02:07

Ряд заправок в Уральске отпускали газ только по талонам

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 14 ноября в Уральске на АГЗС образовались очереди. На некоторых заправках газ отпускали только по талонам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

Топливо можно было найти на маленьких станциях, но нужно было отстоять большую очередь.

- По состоянию на второе ноября, остатки на газонаполнительных станциях составляют 180 тонн. В рамках утвержденного плана поставка сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок области на ноябрь составляет 3 438 тонн. Однако 26 октября ТОО «АНПЗ» уведомило Министерство энергетики о планируемом снижении производства газа на ноябрь. В связи с чем, для конечных покупателей (АГЗС, ГНС) объём в рамках плана поставок равномерно будет снижен на 35%, - пояснил руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Миржан Нуртазиев.

То есть в ноябре в ЗКО планируют поставить 2 235 тонн.

- Восьмого ноября в ТОО «АНПЗ» проинформировали о проведении текущего ремонта технологических установок с седьмого по 14 ноября. Предварительный срок выхода ТОО «АНПЗ» на полную мощность и начало отгрузок для потребителей ЗКО - 18 ноября, - пояснил глава управления.

По его словам, Министерство энергетики выделило дополнительный объём с АО «СНПС-Актобемунайгаз» в размере 504 тонны.

Похожая ситуация на прошлой неделе складывалась и на заправках Атырау.


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