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Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Июня 2023, 12:51
Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК Фото: t.me/Kzgovernment

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 16 июня, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Усть-Каменогорск для участия в собрании депутатов маслихатов всех уровней Восточно-Казахстанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Алихан Смаилов зачитал депутатам письмо Главы государства о внесении на рассмотрение двух кандидатур на должность акима региона — Ермека Кошербаева и Дархана Сапанова. Было отмечено, что каждый из них имеет достаточный опыт работы и организаторские способности для занятия данной ответственной должности.

По итогам открытого голосования 117 депутатов поддержали кандидатуру Е. Кошербаева, 36 – отдали голос за Д. Сапанова. Всего в голосовании приняли участие 153 депутата.

Глава Правительства выразил уверенность, что выбранный кандидат приложит все свои знания и опыт для развития Восточно-Казахстанской области.

«Предстоит очень много работы, но, убежден, что новый аким справится со всеми вызовами», — сказал Алихан Смаилов.

Представляя нового акима активу региона, Алихан Смаилов отметил, что за последние 5 лет область добилась хороших показателей развития. Так, объем валового регионального продукта вырос в 1,7 раза, ВРП на душу населения – в 3,3 раза.

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«В области успешно реализованы проекты по развитию агропромышленного комплекса, обеспечению питьевой водой, развитию туризма. Построены десятки объектов социального назначения – школы, спорткомплексы, больницы, в том числе центры матери и ребенка, гематологии, настольного тенниса и многие другие», — подчеркнул глава Правительства.

Вместе с тем он обозначил важность дальнейшей работы по повышению благосостояния и качества жизни граждан, модернизации инфраструктуры, развитию региональной экономики.

Например, в рамках новых нацпроектов в области будет построено 10 современных школ на 4,2 тыс. мест и 36 учреждений первичной медико-санитарной помощи, а также проведена модернизация одной районной больницы. Параллельно с этим будут реализованы меры по укреплению аграрного сектора, сельской инфраструктуры и предпринимательства, а также улучшению уровня жизни в приграничных районах в рамках Концепции развития сельских территорий.

Он также заострил внимание на необходимости поступательного развития региональной экономики. На сегодняшний день в области высокую динамику показывают горно-металлургическая промышленность, сельское хозяйство, туризм и сфера энергетики. В целом на стадии проработки находятся 28 инвестиционных проектов. При этом Премьер-Министр подчеркнул важность дальнейшей диверсификации экономики ВКО и создания новых рабочих мест.

«Для этого необходимо создавать соответствующие условия для инвесторов и уделить приоритетное внимание реализации индустриальных проектов, которые дадут импульс развитию всего региона», — отметил Алихан Смаилов.

Кроме того, среди ключевых задач акимата — бесперебойное обеспечение жителей питьевой водой и электроснабжением, модернизация объектов социальной инфраструктуры, а также повышение качества местных дорог.

Отдельно Премьер-Министр затронул тему решения проблем с теплоснабжением.

«Прошедшей зимой на Риддерской ТЭЦ был зарегистрирован 81 случай аварийных отключений котлоагрегатов. Жители города с начала холодов регулярно испытывали перебои с подачей тепла. Эти проблемы надо решить до наступления нового отопительного сезона. В этой связи перед акиматом области стоит задача обеспечить капитальный ремонт Риддерской ТЭЦ и стабильное прохождение предстоящей зимы в целом», — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, серьезную обеспокоенность вызывает также экологическая обстановка в регионе. В частности, Усть-Каменогорск сегодня входит в число самых загрязненных в экологическом плане городов республики. Поэтому нужно вести модернизацию промышленных объектов для снижения вредных выбросов и увеличивать инвестиции на природоохранные мероприятия.

«В связи с последними трагическими событиями в области Абай необходимо особое внимание обратить на обеспечение пожарной безопасности. На ВКО приходится около 3 млн гектаров государственного лесного фонда, поэтому этот вопрос имеет большое значение», — подчеркнул глава Правительства.

Напомним, сегодня утром Даниал Ахметов был освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области, которую он занимал с 2014 года. Чем запомнился глава региона казахстанцам, можно прочитать здесь.

Новым акимом Восточно-Казахстанской области стал Ермек Кошербаев.

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Правительство РК   Восточно-Казахстанская область  
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