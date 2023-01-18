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Ряд вопросов по подготовке кандидатов в судьи передадут в Высший судебный совет

18 Января 2023, 10:21
Ряд вопросов по подготовке кандидатов в судьи передадут в Высший судебный совет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса взяли в работу проект Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и сопутствующий законопроект, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данные законопроекты разработаны группой депутатов Парламента в целях реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2022 года», - сказал депутат Мажилиса Арман Кожахметов на пленарном заседании палаты.

По его словам, законопроекты предусматривают поправки, направленные на повышение профессионализма и независимости судейского корпуса, а также передачу из Верховного суда в Высший судебный совет ряда вопросов подготовки кандидатов в судьи, повышения квалификации, продления предельного возраста, приостановления и прекращения полномочий действующих судей.

«Принятие данных законопроектов позволит деятельность судов, укрепить независимость судей на местах, расширить полномочия суда апелляционной инстанции по рассмотрению дел по существу», - отметил депутат.


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