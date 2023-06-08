Ряд ведущих зарубежных университетов откроется в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек поделился планами по открытию ряда ведущих зарубежных университетов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году к нам заходят канадские университеты, сильнейший британский технический университет, консорциум немецких университетов, топовый южно-корейский университет, сильнейший узбекский национальный исследовательский университет и один из ведущих химико-технологических университетов России», - сказал Саясат Нурбек в кулуарах Международного форума Астана.

Министр озвучил, какие именно университеты будут открыты в нашей стране.

«В этом году мы открываем 6 филиалов. Самый крупный и высокорейтинговый – это филиал университета Heriot-Watt в Актобе, на базе нашего Жубановского университета. 20-21 июня приезжает Федеральный Президент Германии господин Штайнмайер, мы едем в Актау – на базе Есенов университета будет закладываться Немецкий инженерный институт, это большой и интересный проект. Впервые у нас в Казахстане можно будет получить полноценное немецкое образование», - сообщил глава министерства.

«На базе Кызылординского университета им. Коркыт Ата открывается школа искусственного интеллекта в партнерстве с Сеульским национальным университетом науки и технологий, - продолжил С. Нурбек. – Это очень важный проект. На базе Казахского национального аграрного университета открывается в Алматы филиал знаменитого Ташкентского института инженеров ирригации. На базе Таразского регионального университета им. Х. Дулати будет открыт филиал Российского химико-технологического университета имени Менделеева, это сильнейший химический институт, который очень хорошо поможет нашему «Казфосфату» готовить кадры и новую исследовательскую повестку. Также в Улытауской области, в Жезказгане будет открываться новый технический университет – здесь планируется партнерство с Консорциумом канадских университетов».