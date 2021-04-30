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    12:11, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Ряд уникальных технологических операций начали делать в Казахстане - Алексей Цой

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал об освоении казахстанскими врачами новейших технологий при выполнении сложных операций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Специалистами системы здравоохранения на постоянной основе проводится поиск и внедрение новейших медицинских технологий. В Казахстане ряд направлений медицины уже успешно конкурирует на международном уровне. Так, в нашей стране обеспечена доступность населению по 78 видам высокотехнологичной медицинской помощи», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.

    По его словам, в 2020 году оказано около 10 тыс. услуг высокотехнологичной медицинской помощи.

    «Также с 2011 года в стране активно внедряются технологии трансплантации органов. Так, в 2020 году проведено 112 трансплантаций», - отметил министр.

    В 2020 году внедрены следующие уникальные технологии:

    - установка искусственного тела позвонка (протеза), индивидуально смоделированного по технологии 3D печати;

    - эндоскопическая ассистенция при микроваскулярной декомпрессии черепных нервов.

    «В 2021 году нами планируется освоить и внедрить такие технологии, как радиохирургический метод лечения заболеваний ЦНС с применением аппарата гамма-нож; транскатетерная имплантация внутрисердечного стимулятора», - сообщил глава Минздрава.

    «Вместе с тем, завершено строительство центра ядерной медицины в Семее. Полный спектр услуг центра будет оказываться с июня текущего года. Также в этом году планируется открытие детского кардиохирургического центра при Назарбаев Университете», - заключил А. Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Минздрав РК
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