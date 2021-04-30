Ряд уникальных технологических операций начали делать в Казахстане - Алексей Цой
«Специалистами системы здравоохранения на постоянной основе проводится поиск и внедрение новейших медицинских технологий. В Казахстане ряд направлений медицины уже успешно конкурирует на международном уровне. Так, в нашей стране обеспечена доступность населению по 78 видам высокотехнологичной медицинской помощи», - сказал Алексей Цой на отчетной встрече с населением.
По его словам, в 2020 году оказано около 10 тыс. услуг высокотехнологичной медицинской помощи.
«Также с 2011 года в стране активно внедряются технологии трансплантации органов. Так, в 2020 году проведено 112 трансплантаций», - отметил министр.
В 2020 году внедрены следующие уникальные технологии:
- установка искусственного тела позвонка (протеза), индивидуально смоделированного по технологии 3D печати;
- эндоскопическая ассистенция при микроваскулярной декомпрессии черепных нервов.
«В 2021 году нами планируется освоить и внедрить такие технологии, как радиохирургический метод лечения заболеваний ЦНС с применением аппарата гамма-нож; транскатетерная имплантация внутрисердечного стимулятора», - сообщил глава Минздрава.
«Вместе с тем, завершено строительство центра ядерной медицины в Семее. Полный спектр услуг центра будет оказываться с июня текущего года. Также в этом году планируется открытие детского кардиохирургического центра при Назарбаев Университете», - заключил А. Цой.