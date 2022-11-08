Ряд уникальных операций провели столичные медики в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Столичные хирурги провели ряд уникальных операций в 2022 году. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году в столице на базе Многопрофильной городской детской больницы №2 отечественными специалистами проведены уникальные операции по кохлеарной имплантации 6-летнему ребенку, правосторонняя цистаденома яичника, чрескожная гастростомия

5-летнему ребенку», - говорится в предоставленной ведомством информации.

Также 28 октября в Астане прошла научно-практическая конференция, посвященная 70-летию онкологического центра, в которой приняли участие более 400 отечественных и зарубежных докторов, ученых и экспертов. В рамках конференции прошло 3 мастер-класса по лапароскопической хирургии колоректального рака, торакальной хирургии и 2 мастер-класса по лучевой терапии опухолей головы и шеи, молочной железы с участием ведущих специалистов из Индии, США, РФ.

В сентябре текущего года на базе Многопрофильной городской больницы №1 открыт четвертый центр чрезкожных вмешательств 2 уровня, закуплена и установлена современная ангиографическая установка последнего поколения, что позволит обеспечить столичный район Алматы, частично Байконур медицинской помощью при ОКС, тем самым сняв ургентную нагрузку с республиканских клиник.

Для оказания паллиативной помощи населению столицы 1 ноября текущего года в здании Городского инфекционного центра открыто отделение паллиативной помощи 150 коек, из них 20 коек для детского населения.

С 1 июля в управление передано обслуживание в сфере медицинского обеспечения лиц, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы (СИЗО), а с 1 января 2023 года - обслуживание колонии. Финансирование осуществляется из средств местного бюджета.

В текущем году в рамках шаговой доступности открыты две крупные частные поликлиники (ТОО «Green Clinic», ТОО «Поликлиника CITY») с прикрепленным населением более 30 тысяч человек.

Кроме того, с февраля 2022 года на базе Городского центра психического здоровья открыт центр раннего вмешательства «Қамқорлық» для детей с психо-неврологическими заболеваниями на ранних этапах развития (с 0 до 3 лет) на 50 посещений в смену по типу амбулаторно-поликлинической службы.

Также 4 ноября текущего года состоялось открытие врачебной амбулатории при Городской поликлинике № 12 в рамках шаговой доступности для населения пос. Караоткель.