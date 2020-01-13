Ряд улиц закроют в столице из-за ремонта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за ремонта с 16 января на некоторых улицах Нур-Султана будет ограничено движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы проведет капремонт путепровода через железнодорожные пути. В связи с чем с 16 января текущего года будет ограничено движение для всех видов автотранспортных средств по проспекту Богенбай батыра на участке от улицы Ш. Уалиханова до улицы Акжол.

На обозначенном участке количество полос будет уменьшено с четырех до двух в каждом направлении. Для снижения нагрузки на данном отрезке дороги планируется ввести временный запрет левого поворота с мостовой части на улицу Ш. Уалиханова, за исключением маршрутных автобусов.

В целях разгрузки также будут проведены другие необходимые мероприятия на близлежащих перекрестках.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать заторов на дорогах города.