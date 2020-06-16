Ряд улиц в Алматы на время останутся без холодной воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«17 июня с 9 до 14 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые и административные здания, расположенные в контуре улиц: Макатаева-Райымбека-Муратбаева-Есентайская, Макатаева–Гоголя–Муратбаева-Кожамкулова», - сообщили в ГКП «Алматы-Су»

Ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для выполнения работ по подключению к сети нового водопровода.

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.