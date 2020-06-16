+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 32 °С
USD 405.08 EUR 455.63
RUB 5.76 CNY 57.11
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Ряд улиц в Алматы на время останутся без холодной воды

16 Июня 2020 11:55
Поделиться:
Ряд улиц в Алматы на время останутся без холодной воды

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алмалинском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Центральное водоснабжение появится в поселке Шалгинский Карагандинской области
Ряд микрорайонов и улиц останется без воды в Алматы В Турксибском районе Алматы ряд зданий временно отключат от горячей воды 145 домов в Костанае остались без горячей воды

«17 июня с 9 до 14 часов будет прекращена подача холодной воды в жилые и административные здания, расположенные в контуре улиц: Макатаева-Райымбека-Муратбаева-Есентайская, Макатаева–Гоголя–Муратбаева-Кожамкулова», - сообщили в ГКП «Алматы-Су»

Ограничения по услуге холодного водоснабжения необходимы для выполнения работ по подключению к сети нового водопровода.

По заявкам будет обеспечен подвоз воды на объекты здравоохранения и социальной сферы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #ЖКХ  
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив