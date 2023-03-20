Ряд улиц перекроют на Наурыз в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы сообщили об ограничении дорожного движения в период празднования Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21 и 22 марта в мегаполисе планируется проведение массовых и зрелищных мероприятий, посвященных празднованию Наурыз. Движение ограничат по улицам Желтоксан, Абылай хана, проспекту Назарбаева, в промежутке от улицы Гоголя до улицы Кабанбай батыра.

По улице Толе би от Желтоксан до Назарбаева (на площади Астана) дорожное движение будет закрыто.

На указанных участках также ограничат парковки автотранспорта.