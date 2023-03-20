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    Ряд улиц перекроют на Наурыз в Алматы

    20 Марта 2023, 21:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В полиции Алматы сообщили об ограничении дорожного движения в период празднования Наурыз мейрамы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    21 и 22 марта в мегаполисе планируется проведение массовых и зрелищных мероприятий, посвященных празднованию Наурыз. Движение ограничат по улицам Желтоксан, Абылай хана, проспекту Назарбаева, в промежутке от улицы Гоголя до улицы Кабанбай батыра.

    По улице Толе би от Желтоксан до Назарбаева (на площади Астана) дорожное движение будет закрыто.

    На указанных участках также ограничат парковки автотранспорта.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Транспорт Наурыз
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