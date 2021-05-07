Ряд улиц перекроют из-за ремонтных работ в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ -ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана» совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана ведут дорожно-строительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

По ул. Сыганак на участке от пр. Кабанбай батыра до транспортной развязки на пересечении улиц Сыганак и Мангилик Ел, также по шосее Коргалжын от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра ведутся работы по ремонту дорожного полотна.

В этой связи с 6 по 16 мая текущего года на этих участках будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.