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    19:00, 06 Май 2021 | GMT +6

    Ряд улиц перекроют из-за ремонтных работ в столице

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ -ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана» совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана ведут дорожно-строительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    По ул. Сыганак на участке от пр. Кабанбай батыра до транспортной развязки на пересечении улиц Сыганак и Мангилик Ел, также по шосее Коргалжын от пр. Туран до пр. Кабанбай батыра ведутся работы по ремонту дорожного полотна.

    В этой связи с 6 по 16 мая текущего года на этих участках будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.


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