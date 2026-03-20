Ряд трасс закрыли до утра из-за непогоды в Казахстане

19 марта 2026 года 21:00 в связи ухудшением погодных условий на следующих автодорогах республиканского значения вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта:

Карагандинская область:



— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 788 — 906 (граница области Улытау — поселок Топар).

Область Улытау:

— на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км. 756 — 788 (поселок Жанаарка — граница Карагандинской области).

Ориентировочное время открытия дороги — 20 марта 2026 года в 08:00.

19 марта 2026 года в 21:30 в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на следующих участках автодорог республиканского значения:

Карагандинская область:

— «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км 970 — 1066 (г. Караганда — п. Молодежный);

— «Караганда — Аягоз — Тарбагатай — Бугаз» км 17 — 217 (г. Караганда — г. Каркаралы).

Ориентировочное время открытия дорог — 20 марта 2026 года в 08:00.

Павлодарская область:

19 марта 2026 года в 21:30 в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области вводится ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Кызылорда — Жезказган — Караганда — Шидерты» км 1135 — 1206 (граница Карагандинской области — п. Шидерты).

Ориентировочное время открытия дороги — 20 марта 2026 года в 08:00.