Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Ряд торговых точек и летнее кафе снесут в Алматы

    6 Марта 2023, 15:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по решению суда снесут ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би и Момышулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в акимате города, данным участком на праве аренды сроком на три года владел предприниматель. По истечении срока аренды бизнесмен должен был вернуть участок в государственный фонд, однако отказался сделать это добровольно. Управление градостроительного контроля Алматы обратилось с соответствующим иском в суд.

    «В результате 15 сентября 2021 года специализированный межрайонный экономический суд постановил снести самовольные постройки и вернуть участок в общее пользование. Это решение было оспорено третьим лицом в апелляционном суде. Данное исковое заявление 21 декабря 2021 года оставлено без рассмотрения Алматинским городским судом. Решение суда первой инстанции после продолжительных судебных разбирательств вступило в законную силу», - отметили в пресс-службе акимата.

    В настоящее время от судебного исполнителя департамента юстиции Алматы ожидается назначение даты сноса.

    Ранее сообщалось, что в Алматы снесут строящийся административный центр.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Другие государственные органы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей