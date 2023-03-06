Ряд торговых точек и летнее кафе снесут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы по решению суда снесут ряд торговых точек и кафе, которые находились на землях государственного фонда на пересечении улиц Толе би и Момышулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в акимате города, данным участком на праве аренды сроком на три года владел предприниматель. По истечении срока аренды бизнесмен должен был вернуть участок в государственный фонд, однако отказался сделать это добровольно. Управление градостроительного контроля Алматы обратилось с соответствующим иском в суд.

«В результате 15 сентября 2021 года специализированный межрайонный экономический суд постановил снести самовольные постройки и вернуть участок в общее пользование. Это решение было оспорено третьим лицом в апелляционном суде. Данное исковое заявление 21 декабря 2021 года оставлено без рассмотрения Алматинским городским судом. Решение суда первой инстанции после продолжительных судебных разбирательств вступило в законную силу», - отметили в пресс-службе акимата.

В настоящее время от судебного исполнителя департамента юстиции Алматы ожидается назначение даты сноса.

Ранее сообщалось, что в Алматы снесут строящийся административный центр.