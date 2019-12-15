Ряд судей поощрили в Шымкенте ко Дню независимости

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Шымкентском городском суде состоялось торжественное собрание в честь Дня независимости РК. На праздничном мероприятии присутствовали ветераны судебной системы, председатели и судьи городского, районных и приравненных к ним специализированных судов, руководители и сотрудники администратора судов Шымкента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Торжественное мероприятие открыл председатель городского суда Е.Рахымбеков. Он поздравил присутствующих с праздником Независимости, остановился на ее основных этапах в жизни страны. Отметив особый вклад судебной системы в развитие казахстанской государственности, рассказал о работе судов, проводимой в рамках поручений Президента РК по совершенствованию судебной системы. К ним относятся задачи по снижению нагрузки на судей, профессиональному отбору на должности и соответствующей оценке работы судей, внедрению в работу судов новых методов и переходу судопроизводства на электронный формат.









На торжественном мероприятии был проведен конкурс патриотической песни среди судей и работников судебной системы, всем участникам были вручены специальные дипломы. Кроме того, ряд судей были поощрены за многолетний и примерный труд по совершенствованию работы судов, за вклад в строительство правового государства.

Медалью Верховного суда «Ветеран судебной системы» награжден судья в отставке А.Елшибаев, благодарственным письмом акима Шымкента – председатель коллегии по уголовным делам городского суда Е.Жангазин и председатель коллегии городского суда по гражданским делам М.Парменов. Почетным знаком Союза судей «Үш би» награждены председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам А.Шахидинов, судья специализированного следственного суда С.Айнабеков. Также группе судей были вручены благодарственные письма. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.













Автор: Айнур Акбаева