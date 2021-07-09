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    21:32, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Ряд столичных заведений общепита наказали за нарушение карантина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониторинговые группы по выявлению в столице нарушений карантина объектами предпринимательства продолжают работу в круглосуточном режиме. Так, за прошедшие сутки, 7 июля, к административной ответственности за игнорирование ограничительных мер привлекли три заведения общепита города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    В районе Есиль спорт-бар «Chelsea» функционировал допоздна, после установленного времени. Нарушение режима работы допустили и в кафе «Opus One».

    Кафе «Коктал», расположенное в Сарыаркинском районе, работало после полуночи, игнорируя тем самым постановление главного санврача столицы. К тому же, в заведении на момент проверки находилось много посетителей, что не давало возможность соблюдать соцдистанцирование.


    Собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Напомним, Нур-Султан находится в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется соблюдать все саннормы, ограничительные меры.


    Теги:
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