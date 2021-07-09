Ряд столичных заведений общепита наказали за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мониторинговые группы по выявлению в столице нарушений карантина объектами предпринимательства продолжают работу в круглосуточном режиме. Так, за прошедшие сутки, 7 июля, к административной ответственности за игнорирование ограничительных мер привлекли три заведения общепита города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

В районе Есиль спорт-бар «Chelsea» функционировал допоздна, после установленного времени. Нарушение режима работы допустили и в кафе «Opus One».

Кафе «Коктал», расположенное в Сарыаркинском районе, работало после полуночи, игнорируя тем самым постановление главного санврача столицы. К тому же, в заведении на момент проверки находилось много посетителей, что не давало возможность соблюдать соцдистанцирование.

Собранные материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Напомним, Нур-Султан находится в «красной» зоне по оценке эпидситуации. Жителям и гостям города, объектам предпринимательства настоятельно рекомендуется соблюдать все саннормы, ограничительные меры.