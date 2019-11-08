Ряд сотрудников уголовно-исполнительной системы подозревается в коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ряд сотрудников уголовно-исполнительной системы подозревается в коррупционных преступлениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционной службой совместно с собственной безопасностью Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК в ряде регионов страны начаты досудебные расследования в отношении сотрудников уголовно-исполнительной системы по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Так, в Акмолинской области проверяется выявленный следственным путем факт получения заместителем начальника по режимно-оперативной работе Учреждения ЕЦ-166/18 майором юстиции взятки в сумме 400 тыс. тенге от гражданина (путем перечисления на электронный кошелек «Qiwi»), за общее покровительство и создание осужденному благоприятных условий содержания.

В городе Караганде совместно с руководством ДУИС области по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличен контролер Учреждения АК-159/1. Он подозревается в превышении должностных полномочий, выразившимся в передаче осужденному марихуаны и сотового телефона за денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. тенге.

Процессуальное задержание в отношении подозреваемых не применялось, в связи с признанием вины и дачей обязательств о явке.