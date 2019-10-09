Ряд сотрудников полиции подозревается в коррупции в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 8 октября т.г. Антикоррупционной службой совместно УСБ ДП Алматинской области выявлены факты совершения рядом сотрудников полиции, в т.ч. руководящего звена, коррупционных преступлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В Алматы начато досудебное расследование в отношении и.о. начальника управления полиции Енбекшиказахского района ДП Алматинской области майора полиции, участкового инспектора управления полиции Турксибского района ДП г. Алматы старшего лейтенанта, которые путем обмана и злоупотребления доверием гражданина завладели его денежными средствами в сумме 1 250 000 тенге под предлогом переквалификации деяний подозреваемого на менее тяжкую категорию. И.о. начальника УП района задержан и водворен в ИВС ДП города Алматы», - говорится в распространенном сообщении.

В Алматинской области по подозрению в совершении аналогичного преступления изобличен следователь управления полиции Карасайского района.

«Он подозревается в завладении путем обмана и злоупотребления доверием гражданина денежными средствами в сумме около 2,5 млн. тенге за не избрание меры пресечения, связанной с ограничением свободы по уголовному делу, находящемуся в производстве другого следователя. Расследования по указанным фактам продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом», - сообщили в Антикоррупционной службе.

Кроме того, в Акмолинской области состоялся приговор Атбасарского районного суда, которым следователь ОП района старший лейтенант полиции Тургабул Н.Е. признан виновным в получении взятки в сумме 150 000 тенге от гражданина за прекращение уголовного дела.

«Назначено наказание в виде штрафа в размере 4 500 000 тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и специального звания», - пояснили в ведомстве.