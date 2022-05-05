5 Мая 2022 18:21

Ряд сотрудников детсада в столице уволили за грубое обращение с ребенком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – При просмотре видеозаписи с камер видеонаблюдения сотрудники столичного управления образования подтвердили факт грубого обращения с ребенком инструктора по физической культуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

После обращения родительницы сотрудники управления образования организовали проверку.

«При просмотре видеозаписи с камер видеонаблюдения факт грубого обращения инструктором по физической культуре подтвержден. За допущенный факт неэтичного поведения инструктора приняты следующие меры: инструктор, воспитатель группы и исполняющая обязанности заведующей детского сада уволены согласно статье 52 Трудового кодекса РК», - прокомментировали в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что такие единичные неподобающие действия со стороны воспитателей являются исключением. Десятки тысяч воспитателей и педагогов города - квалифицированные и профессиональные специалисты.

Однако мама Айланы не удовлетворена этим решением.

«Хочу, чтобы заведующая понесла наказание. Она изначально знала о конфликте и обо всех проблемах. Неоднократно подходила к ней, разговаривала. А и.о. заведующей – это методист. Она раньше работала воспитателем. Заведующая не отреагировала никак. В рамках закона хочу, чтобы уголовно наказали физрука. Он схватил и насильно закрыл дочку в темной комнате. Хочу, чтобы он публично принес извинения. Пусть уголовно накажут, чтобы в следующий раз ситуация не повторилась. Сейчас буду реабилитировать ребенка. У нее страх, паническая атака. Она боится мужчин, не хочет ходить в садик, словно ее кто-то обидит. Пусть все решится в рамках закона», - сказала Айнур Абдрахманова.

О вопиющем факте мама Айланы написала в публикации в Facebook. В государственном ясли-саду 2 «Батыр» города Нур-Султан физрук насильно закрыл малышку в темной комнате спортзала и не выпускал. Она стучала и билась, однако никто из дошкольных работников не отреагировал. Воспитатель группы сказала, что не в курсе произошедшего. А в результате инцидента ребенок получил шок, рыдая от страха, обмочилась в штаны. https://www.facebook.com/groups/astanacompandcomp/permalink/2331953610277278/

«Я сразу же приехала в детский сад. На мои телефонные звонки заведующая и воспитатель группы не отвечали. Объяснений я так и не получила. Ребенок находится на учёте у невропатолога после тяжёлых родов, и была на длительном лечении и реабилитации у лучших специалистов Казахстана. Отклонений умственных нет, но из-за задержки выхода плода при родах на данный момент наблюдается легкая возбудимость и восприимчивость к негативу. Простыми словами, она очень впечатлительная. Однако в целом моя дочь открытая и очень добродушная. После инцидента ребенок получил психологическую травму, всю ночь плакала и кричала. О диагнозе ребенка официально были предупреждены медицинский работник и воспитатель», - написала Айнур Абдрахманова.

Арайлым Мурат