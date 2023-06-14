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    22:38, 13 Июнь 2023 | GMT +6

    Ряд сельских округов переименуют в области Жетысу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В области Жетысу будут переименованы сельские округа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Соответствующее постановление размещено на портале Открытые НПА.

    В документе отмечено, что в соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» по представлению местных представительных и исполнительных органов Алакольского и Панфиловского районов, учитывая мнения населения соответствующих территорий, заключением областной ономастической комиссии от 11 мая 2023 года, акимат области Жетысу постановляет и маслихат области Жетысу решил:

    1. Переименовать следующие административно-территориальные единицы Панфиловского района:

    - Пиджимский сельский округ и село Пиджим в сельский округ Атамекен и село Атамекен;

    - село Лесновка Талдынского сельского округа в село Талды.

    2. Переименовать следующую административно-территориальную единицу Алакольского района: село Ашим Жыландинского сельского округа в село Төңкеріс.


    Теги:
    Регионы Казахстана Жетысуская область
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