Ряд сельских округов переименуют в области Жетысу
Соответствующее постановление размещено на портале Открытые НПА.
В документе отмечено, что в соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» по представлению местных представительных и исполнительных органов Алакольского и Панфиловского районов, учитывая мнения населения соответствующих территорий, заключением областной ономастической комиссии от 11 мая 2023 года, акимат области Жетысу постановляет и маслихат области Жетысу решил:
1. Переименовать следующие административно-территориальные единицы Панфиловского района:
- Пиджимский сельский округ и село Пиджим в сельский округ Атамекен и село Атамекен;
- село Лесновка Талдынского сельского округа в село Талды.
2. Переименовать следующую административно-территориальную единицу Алакольского района: село Ашим Жыландинского сельского округа в село Төңкеріс.