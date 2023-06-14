Ряд сельских округов переименуют в области Жетысу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В области Жетысу будут переименованы сельские округа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее постановление размещено на портале Открытые НПА.

В документе отмечено, что в соответствии с подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» по представлению местных представительных и исполнительных органов Алакольского и Панфиловского районов, учитывая мнения населения соответствующих территорий, заключением областной ономастической комиссии от 11 мая 2023 года, акимат области Жетысу постановляет и маслихат области Жетысу решил:

1. Переименовать следующие административно-территориальные единицы Панфиловского района:

- Пиджимский сельский округ и село Пиджим в сельский округ Атамекен и село Атамекен;

- село Лесновка Талдынского сельского округа в село Талды.

2. Переименовать следующую административно-территориальную единицу Алакольского района: село Ашим Жыландинского сельского округа в село Төңкеріс.