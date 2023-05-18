Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Ряд сел переименуют в Акмолинской области

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
18 Мая 2023, 17:07
Ряд сел переименуют в Акмолинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области ряд сел и улиц в населенных пунктах получат новое название, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующее заключение Акмолинской областной ономастической комиссии опубликовано на сайте открытых НПА.

Согласно документу, одобрено переименование села Самарка Сергеевского сельского округа Атбасарского района в село Бөріктал. Село Мариновка Мариновского сельского округа Атбасарского района получит название Амантай, соответственно Мариновский сельский округ станет назваться сельским округом Амантай.

Карамышевский сельский округ переименуют на сельский округ Шұбарағаш. Ергольский сельский округ получит название сельского округа Тоқтамыс, село Купчановка станет назваться селом Байтас.

С полным перечнем запланированных к переименованию населенных пунктом и улиц можно ознакомиться по ссылке.


Акмолинская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Сотрудников акимата наказали в Талдыкоргане
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Госорганы смогут привлекать профессионалов на руководящие должности без конкурса - АДГС РК
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
Какие возможности открываются работникам частного сектора для поступления на госслужбу
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
По итогам визита Президента Казахстана в Китай мы получим много совместных проектов - эксперт
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Правила привлечения контрактников для реализации нацпроектов определят в Казахстане
Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай
Как прошел первый день государственного визита Президента Казахстана в Китай
В рамках государственного визита Президента РК в КНР подписан ряд документов
В рамках государственного визита Президента РК в КНР подписан ряд документов
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Ключи от квартир вручили призерам чемпионата мира по боксу в Таразе
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея
Известным горожанам присвоили звания почетного гражданина Семея